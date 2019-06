Investimenti tematici e innovazione per la nuova consulenza: il risparmio gestito detta i nuovi trend

(Milano, 14 giugno 2019 ) - Nel numero in edicola di Le Fonti Asset Management i risultati della ricerca relativa ai fondi tematici. Nell’articolo di copertina Matteo Benetti (Banca Euromobiliare), svela i segreti del suo successo e le evoluzioni del gruppo.

Milano, 14 giugno 2019 - Cover story del numero di Le Fonti Asset Management, il magazine dedicato al risparmio gestito e gli investimenti edito da Le Fonti, dedicata a Matteo Benetti nominato Direttore Generale di Banca Euromobiliare, la private bank del gruppo Credem. Il manager racconta la propria storia di successo che negli anni l’ha visto ricoprire diversi incarichi all’interno del Gruppo, diventandone personaggio chiave e riconosciuto da tutto il settore. Matteo Benetti svela i segreti e i progetti di Banca Euromobiliare, una realtà proiettata verso il futuro e verso una consulenza differenziata per gestire al meglio i bisogni di privati e imprese clienti.

Nel consueto focus del nuovo numero di Le Fonti Asset Management si parla di investimenti tematici che sempre di più riscuotono le preferenze dei professionisti della consulenza finanziaria, che li considerano uno dei principali driver di crescita per i prossimi mesi; è quanto emerge dalla ricerca realizzata dal centro studi Le Fonti che ha visto la partecipazione di un campione di oltre 1300 professionisti della consulenza. L’interesse verso queste strategie di investimento sembra condivisa anche dagli investitori, che prediligono soluzioni focalizzate sui megatrend e settori specifici tra cui l’healthcare e la tecnologia.

Oltre agli investimenti tematici, è stato affrontato anche il tema dell’Africa, che si prospetta come l’area con la maggiore espansione in termini di crescita economica. Si stima infatti che nel 2050 Lagos sarà la città più popolosa del pianeta mentre la Nigeria raggiungerà i 700 milioni di abitanti e, secondo la Banca Mondiale, il settore agroalimentare africano varrà 1 trilione di dollari nel 2030. I Paesi di frontiera africani stanno diventando una realtà particolarmente interessante per coloro che desiderano investire nel lungo termine su mercati che godranno di una crescita esponenziale.

Tra i temi trattati anche l’open banking e di come la nuova normativa sui pagamenti apra la strada alla condivisione dei dati finanziari e dei conti correnti. Un cambiamento che potrebbe determinare la svolta per il settore, travolgendo operatori storici e favorendo l’ingresso di nuovi concorrenti.

