Meteo, le previsioni di Giuliacci: quando (e dove) finisce l'ondata di calore

Pina Sereni 20 agosto 2026 a

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L’estate climatica si avvia verso la conclusione con un quadro meteorologico destinato a cambiare profondamente nei prossimi giorni. Mario Giuliacci nelle sue previsioni meteo di giovedì 20 agosto indica due eventi principali da qui al 31 agosto: il caldo africano che resisterà fino al 25 soltanto al Sud e l’arrivo di «ben tre fresche e piovose perturbazioni atlantiche» entro la fine del mese. Insomma, ottime notizie per il Centro-Nord, un po' meno per Sud e Isole.

Il meteorologo invita però a distinguere tra il semplice caldo e una vera ondata di calore. «Non confondere l’ondata di caldo con il caldo», sottolinea Giuliacci. Temperature intorno ai 30 gradi potranno infatti accompagnarci anche a settembre, mentre l’ondata di caldo è caratterizzata da valori di «34-35 gradi».

La prima svolta arriverà tra giovedì e venerdì, con un «crollo termico su tutto il Nord Italia». Qui le temperature resteranno intorno ai 30 gradi o anche al di sotto fino alla fine del mese. Al Centro il calo sarà marcato venerdì, ma seguito da una nuova risalita tra domenica 23 e lunedì 24, quando non si escludono punte di 34-35 gradi. Dopo il 24, però, anche al Centro le temperature torneranno sotto i 32 gradi.

Il caldo africano resisterà più a lungo al Sud. Le temperature, inizialmente sui 33-34 gradi, saliranno progressivamente fino a domenica, quando saranno comprese tra 33 e 35 gradi. Tra lunedì 24 e martedì 25 sono possibili «addirittura punti di 36-37 gradi al Sud». Ma anche qui la fase rovente è destinata a concludersi: «Dopo il 25, il caldo africano se ne va», spiega l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci , con valori poi inferiori ai 33 gradi. La Sardegna seguirà invece un andamento simile a quello previsto per il Centro.

A scandire la seconda parte del mese saranno soprattutto tre perturbazioni atlantiche. La prima è attesa tra giovedì e venerdì al Centro-Nord, con piogge e temporali anche forti e grandinate su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Levante Ligure e Toscana. La seconda arriverà tra lunedì 24 e martedì 25, ancora sulle regioni centro-settentrionali, mentre la terza è prevista tra venerdì 28 e sabato 29.

Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti soprattutto al Nord, con l’eccezione di Piemonte ed Emilia, dove gli accumuli saranno più contenuti. Piogge abbondanti sono attese anche in Toscana, mentre saranno più scarse, «sotto 10-15 millimetri», su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e isole maggiori.