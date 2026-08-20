Cattolica, finisce in mare con l'auto per uccidere la moglie. Così voleva vendicarsi

20 agosto 2026 a

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Un 45enne di origine albanese e residente a San Giovanni in Marignano è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie. Il fatto è avvenuto a Cattolica e, secondo quanto ricostruito anche attraverso le testimonianze della donna, tutto è iniziato quando l'uomo le avrebbe chiesto di uscire insieme in automobile - invito esteso anche alla figlia, che ha rifiutato - con la scusa di recarsi a fare la spesa. Una volta giunti nella zona portuale, però, quest'ultimo avrebbe improvvisamente aumentato la velocità del veicolo dirigendosi verso il mare, dove ha poi finito la corsa. In quel momento l'uomo è riuscito ad abbandonare l'abitacolo, a differenza della 44enne che è riuscita solo in un secondo momento a liberarsi attraverso il lunotto posteriore del mezzo. A salvare entrambi sono stati due passanti con l'ausilio di una cima fornita dalla banchina. La donna, che non sapeva nuotare, è stata trasportata presso l'ospedale di Pesaro per accertamenti. L'uomo, invece, non appena raggiunta la banchina è fuggito facendo perdere le proprie tracce. In serata, però, dopo una ricerca serrata, le Forze dell'Ordine lo hanno rintracciato nei pressi di un'area boschiva e poi sottoposto a fermo.

Il piano è stato presumibilmente ordito dopo che lo scorso 18 agosto i Carabinieri erano intervenuti presso l'abitazione della coppia per una richiesta di intervento per una lite familiare. L'uomo, alla vista dei militari, aveva assunto un comportamento violento e minaccioso, opponendo una forte resistenza, procurando lievi lesioni a due Carabinieri e danneggiando un'autovettura di servizio. Per questo era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto a giudizio per direttissima presso il Tribunale di Rimini, che nei suoi confronti aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo ha quindi accusato la moglie di averlo denunciato e ha poi pianificato la vendetta.