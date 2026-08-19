Meteo, allerta gialla per il 20 agosto. Ecco le regioni a rischio nubifragi

19 agosto 2026 a

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L'Italia si trova ad affrontare una marcata spaccatura meteorologica. Mentre diverse zone della penisola continuano a soffrire per l'afa intensa e temperature in ulteriore aumento, il Nord si prepara a un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche. Un'ondata di forte maltempo sta infatti per abbattersi su gran parte delle regioni settentrionali e centrali, portando con sé temporali di forte intensità, rischio di nubifragio e un marcato calo delle temperature localizzato. Di fronte a questo scenario di forte instabilità, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino per la giornata di giovedì 20 agosto, valutando criticamente i rischi per la sicurezza dei cittadini e la tenuta del territorio.



La situazione più delicata riguarda la Lombardia, per la quale è stata stabilita un'allerta arancione sia per il rischio di forti temporali che per criticità idrogeologica. Le zone maggiormente esposte comprendono la fascia prealpina, i bacini dei grandi laghi lombardi e la pianura centrale, includendo l'area metropolitana di Milano. Qui si attendono i fenomeni più violenti, con possibili allagamenti, frane e locali esondazioni.



Oltre al bollino arancione in Lombardia, il Dipartimento ha attivato un'allerta gialla per rischio temporali che coinvolge ben otto regioni. Il fronte temporalesco toccherà capillarmente il Piemonte, la Liguria e l'Emilia-Romagna, dove i fenomeni si concentreranno soprattutto sui settori montani e collinari. Proseguendo verso nord-est, il fenomeno interesserà per intero il Trentino-Alto Adige e ampie zone del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Anche al Centro non mancherà l'instabilità, con la Toscana inserita tra i territori a rischio per forti piogge.