Flotilla, chi sono gli italiani fermati. E il grillino la spara grossa: "Come il 7 ottobre"

Sullo stesso argomento: IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 20 maggio 2026

Luigi Frasca 20 maggio 2026 a

a

a

In Israele è iniziato lo sbarco nel porto Ashdod del primo gruppo di attivisti della Flotilla fermati dagli israeliani. Un secondo gruppo dovrebbe arrivare nel corso della giornata. I funzionari dell'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv sono in contatto con le autorità israeliane del porto di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali e favorire la loro partenza per l'Italia. Gli attivisti dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni e poi messi in grado di ripartire. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto nella notte diversi contatti con il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. Tajani ha insistito perché i cittadini italiani, fra cui un Parlamentare della Repubblica e un giornalista, vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto, insistendo perché vengano tutelati l'incolumità e i diritti di ogni singolo attivista.

Flotilla, fermata anche la barca italiana Don Juan. Solo in tre ancora verso Gaza

Chi sono gli attivisti italiani? Il parlamentare è il deputato M5S Dario Carotenuto, che in un aintervista a La Stampa parla di "attivisti sequestrati" e "rapimento di massa" da parte di Israele. Arriva a equiparare l'operazione al 7 ottobre: "Non vedo in quale altro modo definire quello che è successo", ha spiegato il deputato 5stelle. "In acque internazionali, voglio sottolinearlo. Ci sono cittadini italiani sotto sequestro, al pari degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre. Con la differenza che in quel caso il rapitore era un gruppo terroristico, mentre qui abbiamo a che fare con un governo e uno Stato a cui viene consentito di fare tutto impunemente".

Iran, Trump accelera: "Pochi giorni per decidere". E Israele intercetta la Flotilla

Tra le imbarcazioni abbordate dalla marina israeliana anche la Don Juan della Global Sumud Flotilla, su cui si trovavano gli attivisti fiorentini Antonella Bundu, ex consigliera comunale a Firenze ed ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza della Regione, e Dario Salvetti, componente del collettivo di fabbrica dell'ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), che facevano parte dell'equipaggio. Tra gli attivisti fermati anche Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano,