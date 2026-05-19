Iran, Trump accelera: "Pochi giorni per decidere". E Israele intercetta la Flotilla

19 maggio 2026 a

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Il presidente Usa, Donald Trump, è disposto a concedere altri "due-tre giorni in più" all'Iran. Dopodiché, in assenza di accordo, sarà nuovamente guerra. Il conflitto si sarebbe dovuto riaccendere oggi, ma le pressioni degli alleati nel Golfo e la possibilità di un negoziato avevano frenato Washington. Al momento, conferma il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari, la comunicazione tra i leader regionali e le parti coinvolte nella guerra è "in corso" ma serve "più tempo" per raggiungere una intesa. Al riguardo, il tycoon ha detto che "sarebbe molto felice di raggiungere un accordo senza bombardare a tappeto". Dal canto suo l'Iran, tramite il portavoce delle forze armate iraniane Mohammad Akraminia, ha minacciato: "Se il nemico commette una nuova follia e attacca di nuovo il nostro Paese, apriremo nuovi fronti contro di lui con strumenti e metodi inediti".

Mentre il quadro nel Golfo è in continuo mutamento, Israele è stata di nuovo impegnata nell'intercettazione delle imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla. Dopo un primo abbordaggio, avvenuto ieri, oggi 19 maggio tutte le 50 barche sono state fermate. Israele, stavolta, avrebbe lanciato "proiettili di gomma" contro almeno 6 barche fra cui una battente bandiera italiana.

"In nessun momento sono stati sparati colpi di arma da fuoco - ha risposto il portavoce del ministero israeliano - Dopo ripetuti avvertimenti, sono stati impiegati mezzi non letali contro l'imbarcazione, e non contro i contestatori, a scopo di avvertimento.Nessun contestatore è rimasto ferito durante l'episodio''.

Fra i 30 italiani arrestati e trasportati al porto di Ashdod c'è anche l'eurodeputato M5S Dario Carotenuto. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all'ambasciatore italiano in Israele di chiedere alle autorità che "a tutti i cittadini italiani partecipanti alla Flotilla per Gaza siano assicurati un trattamento dignitoso, piena protezione e la garanzia della loro incolumità nel corso di qualsiasi operazione amministrativa, di sicurezza o logistica condotta dalle autorità locali".