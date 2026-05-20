IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 20 maggio 2026

20 maggio 2026 a

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CASO MODENA? I GIORNALI ISLAMICAMENTE CORRETTI LO MANDANO IN DISSOLVENZA (COME PREVISTO)

La previsione stavolta era fin troppo facile per i lettori allenatissimi de Il Tempo. Nell’editoriale di oggi del nostro giornale si pronosticava la quasi completa sparizione della strage di Modena dalle prime pagine dei giornali inclusivi, accoglienti e islamicamente corretti. Troppo grande l’imbarazzo a sinistra: i device sequestrati allo stragista (degni di una centrale telematica), il profilo del suo avvocato, e ora anche un GIP (molto bene) che non la butta sul disagio psichico e anzi sottolinea come Salim abbia lucidamente cercato di massimizzare il numero delle possibili vittime.

Risultato? Niente in prima su Domani e Fatto quotidiano (solo due brevi all’interno), due richiamini molto piccoli in prima su Corsera e Repubblica con le cronache relegate rispettivamente a pagina 14 e a pagina 12. Meglio virare sulla Flotilla. Più comodo, propaganda decisamente più agevole. Chiamala “informazione di qualità”.