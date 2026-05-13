MeteoGiuliacci: "Ciclone in arrivo". Quando ci sarà la svolta

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13 maggio 2026 a

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Nel fine settimana l’Italia sarà interessata da un vortice di maltempo proveniente dal Nord Europa. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it, il peggioramento inizierà già da venerdì 15 maggio, con la formazione di un ciclone alimentato da correnti fredde e umide. Sabato 16 maggio sono attesi temporali intensi, con rischio di nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate, soprattutto su Lombardia orientale, Triveneto, versanti tirrenici del Centro, Sicilia e Calabria tirrenica. Tornerà anche la neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1000 metri.

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Da domenica 17 maggio il vortice si allontanerà, favorendo un miglioramento del tempo grazie al ritorno dell’alta pressione. La seconda parte di maggio dovrebbe risultare più stabile rispetto all’inizio del mese.