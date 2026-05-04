Meteo Giuliacci, quando arriva il caldo vero: la data dei "primi 30 gradi"

Pina Sereni 04 maggio 2026 a

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Meteo Italia: tra piogge diffuse e primi assaggi d’estate. L’inizio di maggio porta con sé un quadro meteorologico estremamente dinamico, fatto di contrasti marcati tra fasi perturbate e improvvisi slanci verso condizioni quasi estive. Le ultime previsioni meteo diffuse dal canale YouTube MeteoGiuliacci raccontano proprio questa alternanza, che caratterizzerà gran parte della Penisola nei prossimi giorni.

Tra il 4 e il 6 maggio il tempo è destinato a peggiorare progressivamente, in particolare al Centro-Nord. Le prime precipitazioni coinvolgono il Nord-Ovest e la Toscana, per poi estendersi al resto del Centro-Nord, alla Sardegna e in parte anche al Sud. L’instabilità si manifesta con rovesci e temporali, soprattutto sulle aree alpine e, successivamente, anche su regioni come l’Emilia, confermando una fase pienamente primaverile.

Il 7 maggio rappresenta una breve pausa, con un miglioramento diffuso che riporta condizioni più stabili e soleggiate, spiega Elisa del canale che riporta le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Tuttavia, si tratta solo di una tregua temporanea, perché già dall’8 all’11 maggio una nuova ondata di maltempo tornerà a interessare il Nord e diverse regioni del Centro, tra cui Toscana, Umbria e Lazio, oltre alla Sardegna. Il Sud resterà invece più riparato, con tempo generalmente asciutto.

La svolta più significativa è attesa nella seconda parte del periodo. Tra il 10 e il 15 maggio l’espansione dell’anticiclone nord-africano porterà un deciso miglioramento su tutta la Penisola, accompagnato da un sensibile aumento delle temperature. In questo contesto saranno possibili i primi valori tipicamente estivi, soprattutto al Sud, dove si potranno toccare "i primi 30 gradi".

Si tratta, nel complesso, di un andamento che rispecchia una primavera sempre più dinamica, fatta di contrasti marcati tra fasi instabili e rapide fiammate di caldo. Un’alternanza che continuerà a caratterizzare anche i prossimi giorni, dividendo l’Italia tra ombrelli aperti e primi assaggi d’estate.