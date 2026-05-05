Meteo Giuliacci: "Punte di 30 gradi". Dove sarà un weekend estivo, ma poi...

Pina Sereni 05 maggio 2026 a

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Secondo le ultime previsioni meteo la primavera continua a mostrare il suo volto più instabile, alternando fasi perturbate a improvvisi ritorni di condizioni quasi estive. A fare il punto è la meteorologa Elena Rava di MeteoGiuliacci , che sottolinea come “a prova della dinamicità della stagione primaverile, dalla fase di maltempo che ci attenderà nei prossimi giorni torneremo al bel tempo con sole e caldo”.

Il miglioramento sarà particolarmente evidente nel weekend. “Nella giornata di sabato 9 maggio avremo stabilità con sole e caldo garantiti da una nuova espansione dell’alta pressione”, spiega Rava. Le temperature saliranno sensibilmente, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove si potranno superare i 25°C. In Sicilia, addirittura, “sembra probabile che si raggiungeranno anche i 30°C”, valori più tipici dell’estate che della primavera.

Meteo Giuliacci, quando arriva il caldo vero: la data dei "primi 30 gradi"

La situazione resterà invariata anche domenica 10 maggio, con condizioni stabili e temperature sopra la media stagionale. Tuttavia, si tratterà di una pausa temporanea. “Molto probabilmente questa sarà una parentesi breve”, avverte il sito che ospita le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, anticipando l’arrivo di un nuovo peggioramento.

Una perturbazione atlantica è infatti in movimento verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo: già dalla serata di domenica le regioni del Nord-Ovest potrebbero essere interessate da temporali e da un calo delle temperature. Gli esperti invitano quindi a seguire i prossimi aggiornamenti per definire con maggiore precisione la traiettoria del fronte perturbato.