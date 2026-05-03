Garlasco, i vecchi post di Sempio su Italian seduction: "Ossessionato da una ragazza"

Valerio Castro 03 maggio 2026 a

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In attesa di capire quali elementi di indagine sono alla base del movente sessuale ipotizzato dalla Procura di Pavia nelle accuse ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, spuntano vecchi post che l'amico di Marco Poggi aveva scritto su un forum dedicato alla seduzione. Messaggi a nome "Andreas", questo il suo nickname, e che risalgono per esempio al 30 novembre 2010, quando Sempio commentava una citazione di Francesco Alberoni. "L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20. Da quando ne sono uscito, ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma, nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita, come lo ha avuto la mia ex one-itis", scriveva. One-itis è un'espressione usata in questi forum - e nella retorica Incel, celibi involontari - per indicare l'ossessione per una persona. One come una, e il suffisso-itis per indicare un disturbo.

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L'ipotesi è che l'indagato potrebbe riferirsi a Chiara Poggi. All'epoca dei fatti tra l'altro Sempio aveva 19 anni. L'avvocata del 38enne, Angela Taccia, conferma la paternità dei messaggi ma esclude che il suo amico d'infanzia si riferisse alla vittima: "Io sono molto tranquilla perché ero nella compagnia. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c’entra nulla con Chiara Poggi", ha detto a Quarto Grado.

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Sempio avrebbe scritto oltre 3 mila messaggi nel forum "Italian seduction" fra il 2009 e il 2016. Tra i vari post parla del suo "ostacolo principale" con le donne, ossia "il contatto fisico", e frasi come: "Sono arrivato a capire che una ragazza fidanzata non è un ostacolo insuperabile. Anzi, alcune sono più disponibili a giocare sapendo di avere uno scudo molto potente “Stop! Sono Fidanzata!” da tirar fuori in caso di bisogno". Ci sono anche dei commenti su uno stragista Incel e ragionamenti sulla violenza sessuale: "Razionalmente può essere un orrore ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, lo stupro è dimostrazione pratica della forza del maschio e la “prova” che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività, utilissime a sopravvivere in natura". Per la difesa di Sempio questi post non hanno alcun peso: "Tuttalpiù ne esce il ritratto di una persona immatura, infantile", afferma l'altro avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti.