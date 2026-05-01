Garlasco, la profezia di Gallo: Sempio non risponderà ai pm. Il movente? "Dal pc di Chiara"

Valerio Castro 01 maggio 2026 a

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È uno dei volti più noti in tv e su media nell'ambito della nuova indagine su Garlasco per cui è in carcere con una condanna definitiva Alberto Stasi. Parliamo dell'avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati già difensore di Andrea Sempio. Gallo è intervenuto a Mattino Cinque venerdì 1 maggio per commentare gli ultimi sviluppi, a partire dalle accuse della Procura di Pavia e la convocazione di Sempio per mercoledì 6 maggio. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi "assolutamente non parlerà e si avvarrà della facoltà di non rispondere perché non potrà andare a fare un interrogatorio alla cieca", osserva Gallo. Il legale è convinto che la difesa di Sempio aspetterà di avere gli atti di indagine prima di andare davanti ai magistrati.

Le avances rifiutate poi l'omicidio, la difesa di Sempio: "Fantasmagorico". E lui "non si capacita"

L'avvocato ha ragionato anche sulle possibili carte in mano ai pm. Dalle telefonate di Sempio "al discorso dello scontrino, pesano tutta una serie di cose". Il movente, continua, "a mio avviso i magistrati lo hanno trovato anche nel computer di Chiara. Questo ha permesso ai magistrati di fare un capo di imputazione che a mio avviso sarà molto difficile smontare".