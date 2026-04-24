Garlasco, l'ipotesi revisione della condanna di Alberto Stasi: cosa cambia e che succede ora

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24 aprile 2026 a

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Ipotesi revisione della condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Si sono incontrati questa mattina la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Al centro dell'incontro ufficiale, durato circa 45 minuti, la nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, prossima alla chiusura. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Pavia e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, vede come unico indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Sempio per omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l'allora fidanzato dalla 26enne condannato in via definitiva per il delitto. Ebbene, la Procura generale di Milano ha fatto sapere che studierà le carte dell'inchiesta di Pavia e solo al termine di questa attività di approfondimento valuterà se chiedere ulteriori atti, prima di prendere la decisione se inoltrare o meno alla Corte d'appello di Brescia un'istanza di revisione del processo per Alberto Stasi. Lo ha detto ai giornalisti la procuratrice generale, Francesca Nanni (nella foto), al termine dell'incontro con il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e con l'avvocata generale di Milano Lucilla Tontodonati.

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"Valuteremo se chiedere ulteriori atti - ha detto Nanni -, bisogna prima attentamente studiare le carte, non possiamo fare alcuna altra dichiarazione ai fini di un'eventuale revisione del processo, perché dobbiamo ovviamente prima studiare le carte. Non sarà uno studio né veloce, né facile". Secondo quanto riferito da Nanni, che fra i suoi compiti ha anche quello di vigilare sull'attività di tutte le procure ordinarie del distretto giudiziario di Milano, nelle prossime settimane il procuratore Napoleone manderà al "nostro ufficio" una "informativa" su quanto è stato fatto fino a oggi.

Nel caso si arrivasse alla formalizzazione di una richiesta di revisione della sentenza di condanna per Alberto Stasi entrerebbero in campo la Corte d'Appello di Brescia e la Procura Generale di Brescia. L'istanza di revisione può essere chiesta dalla Procura Generale di Milano oppure dai legali di Stasi, gli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari. Non puo' presentarla direttamente e formalmente invece il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. E' chiaro che, riferisce una fonte giudiziaria esperta di casi di revisione interpellata dall'AGI, se a presentarla fosse la procuratrice generale, in questo caso Francesca Nanni, avrebbe piu' autorevolezza rispetto a una presentata solo dai legali essendo quella della magistrata una figura non di parte.

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Cosi' si spiega la 'visita' di Napoleone alla procuratrice che sara' seguita dall'invio delle carte dell'indagine su Andrea Sempio finalizzato a sollecitare una valutazione della pg. Una volta investita del caso, la Corte d'Appello di Brescia potrebbe anche decidere senza fissare un'udienza e bocciare subito l'istanza oppure dare appuntamento in aula per la discussione come avvenuto per esempio con la revisione chiesta dalla difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba (respinta dalla Corte). Non è necessario che alla revisione di Stasi si accompagni un processo per Sempio. Se pure la Procura di Pavia dovesse ritenere che non ci siano elementi sufficienti per mandarlo a giudizio, l'iter della revisione per il condannato a 16 anni potrebbe procedere senza intoppi.