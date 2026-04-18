Alberto Filippi rapinato e sequestrato in casa con moglie e figlie. Notte di terrore ad Arcugnano

Foto: Ansa

Salvatore Martelli 18 aprile 2026 a

a

a

Alberto Filippi rapinato e sequestrato e milioni di euro di bottino. La notizia circola da qualche ora e secondo le prime ricostruzioni, l'ex senatore della Lega sarebbe stato sorpreso in casa da quattro malviventi che incappucciati lo hanno prima tenuto in ostaggio e sequestrato - l'uomo e la sua famiglia - per ore. Una notte di terrore quella vissuta da Filippi ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, dove il deputato e poi senatore della Lega tra il 2006 e il 2013 vive insieme alla famiglia. Secondo le prime notizie, la banda sarebbe entrata in azione alle 23 e sarebbe sbucata da alcuni cespugli della villa. Armati di pistola hanno percosso Filippi mentre stava parcheggiando la sua auto in garage.

Il giallo delle impronte sulla bara. “Il vaso di Pandora sta per essere scoperchiato”, la soffiata

Una volta sotto minaccia, l'imprenditore vicentino sarebbe stato fatto entrare nell'abitazione dove erano presenti moglie e figlie piccole. In casa i malviventi avrebbero tenuto la famiglia sotto tiro per oltre un'ora e rubato tutto quello che hanno trovato. Dopo aver portato Filippi in una delle stanze della casa, i rapinatori hanno arraffato orologi dal valore di centinaia di migliaia di euro e borse di lusso: secondo le prime stime si tratterebbe di un colpo da alcuni milioni di euro. Mentre la quantificazione del bottino è ancora in corso, le indagini degli inquirenti vanno avanti e le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rapina e individuare i responsabili.