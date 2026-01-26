Leggi il settimanale
MeteoGiuliacci: "Pioggia e neve nei prossimi giorni". Dove si abbattono

Foto: LaPresse
Pina Sereni
Inizio settimana con una breve pausa, seguita da una fase di tempo instabile per l’arrivo di perturbazioni atlantiche. Come descritto dal sito meteogiuliacci.it martedì 27 gennaio arriverà un nuovo peggioramento da ovest con piogge su Nord-Ovest e Sardegna, in estensione al versante tirrenico.

 

 

 

Mercoledì 28 gennaio maltempo diffuso su gran parte d’Italia, con piogge anche intense su Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Neve a quote basse al Nord-Ovest, più alta sull’Appennino centrale e meridionale. In serata attenuazione al Nord-Ovest, ma possibile nuovo peggioramento sulle regioni del medio-basso Tirreno.

