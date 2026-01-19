MeteoGiuliacci: "Nuova perturbazione". Quanto calano le temperature

Foto: LaPresse

Pina Sereni 19 gennaio 2026 a

a

a

Dopo una settimana movimentata, il weekend sarà segnato dall’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa che porterà un deciso calo delle temperature e il ritorno della neve anche a quote basse. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it sabato 24 gennaio sono previste piogge intense al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi, a bassa quota nel Nord-Ovest e sui rilievi del Triveneto, un apporto positivo in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina.

MeteoGiuliacci: "Weekend col maltempo". Dove arriva la pioggia

Al Sud il tempo resterà in gran parte soleggiato ma ventoso. Domenica 25 gennaio le precipitazioni si attenueranno al Centro-Nord, con minime sotto zero nelle pianure settentrionali e nelle aree interne del Centro mentre piogge e neve oltre i 1000-1100 metri interesseranno il Sud e le Isole Maggiori.