MeteoGiuliacci: “Pioggia e burrasca”. Dove torna l'inverno

Foto: LaPresse

Luigi Frasca 20 gennaio 2026 a

a

a

Un ciclone proveniente dal Nord Africa sta portando un’intensa ondata di maltempo su Sardegna, Sicilia e Calabria ionica, con piogge abbondanti e persistenti favorite da correnti umide e dal lento movimento della depressione. Fenomeni tipici dell’autunno ma resi possibili anche in inverno dal mare sempre più caldo. Le aree più colpite restano i versanti orientali di Sardegna e Sicilia, con mareggiate molto forti: al largo onde fino a 9 metri hanno causato evacuazioni lungo i litorali di Siracusa, Catania e Catanzaro. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it la situazione proseguirà fino a mercoledì 21 gennaio. Venti di Grecale e Tramontana interesseranno il centro-nord, portando clima più secco ma ventoso.

"Nuova perturbazione". MeteoGiuliacci: quanto calano le temperature

Nel fine settimana il quadro cambierà radicalmente: un fronte freddo dall’Europa settentrionale riporterà condizioni pienamente invernali. Da sabato 24 gennaio il maltempo colpirà il Nord con neve fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale, e accumuli significativi sulle Alpi. Domenica 25 gennaio l’ondata si intensificherà, con temperature in calo e neve a quote molto basse su Nord-Est e successivamente anche su Centro-Sud e Isole Maggiori; sull’Appennino i fiocchi scenderanno intorno ai 1000–1100 metri.