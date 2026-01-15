MeteoGiuliacci: "Weekend col maltempo". Dove arriva la pioggia

Foto: Ansa

L’alta pressione degli ultimi giorni tenderà a indebolirsi per l’arrivo di correnti atlantiche. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it nel fine settimana una perturbazione alimentata da un ciclone sul Regno Unito porterà maltempo su parte dell’Italia con primi effetti già da venerdì 16 gennaio. Sabato 17 sono attese piogge sul Nord-Ovest, soprattutto in Valle d’Aosta e Piemonte, con neve oltre i 900 metri. Precipitazioni anche sui settori ionici di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia per l’influenza di un ciclone nord-africano, mentre altrove il cielo resterà spesso nuvoloso.

Domenica 18 il maltempo insisterà sul Nord-Ovest estendendosi all’Emilia-Romagna, con piogge ancora sulle regioni ioniche del Sud. Le temperature resteranno miti, in particolare al Meridione.