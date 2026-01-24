Crans-Montana, Tajani durissimo: "Giustizia venduta per 200mila franchi"

Tommaso Manni 24 gennaio 2026 a

"Giustizia venduta a 200mila franchi". Il ministro degli Esteri Antinio Tajani è durissimo nel commentare la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti", proprietario del locale di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno, causando la morte di 40 giovani. "L'Italia ha richiamato il proprio ambasciatore in Svizzera - ha detto il titolare della Farnesina - Ci siamo sentiti con la presidente del Consiglio e abbiamo deciso di richiamare immediatamente l'ambasciatore Cornado in Italia per avere ulteriori informazioni e valutare i prossimi passi".

Prima del rientro l'ambasciatore incontrerà il procuratore svizzero che segue l'inchiesta. "Quanto accaduto ci ha profondamente indignati, non solo come Governo ma come Paese", ha aggiunto il ministro ai giornalisti come riportato da RaiNews24, sottolineando che "qui non si tratta di garantismo, ma di fatti oggettivi. I responsabili sono i proprietari del locale: non c'erano misure di sicurezza, l'uscita di emergenza era chiusa a chiave, sono stati utilizzati materiali non ignifughi. Non c'erano fattori esterni né eventi imprevedibili", ha affermato. Secondo Tajani "rimettere in libertà una persona oggettivamente responsabile di quanto accaduto è inaccettabile" e "non si può pensare di compensare la morte di tante persone con una cauzione di 200mila franchi".

Crans-Montana, Moretti sborsa 200mila franchi di cauzione ed è libero

Il ministro ha chiesto che "la magistratura svizzera acceleri i tempi del procedimento penale" e ha sollevato interrogativi anche sull'origine del pagamento della cauzione. "Siamo indignati da genitori e da nonni: il sentimento del popolo italiano non può essere offeso in questo modo", ha detto il capo della Farnesina.

Svizzera, Meloni: "Indignata per scarcerazione Moretti, il governo italiano chiederà conto alle autorità svizzere"

Con il richiamo dell'ambasciatore italiano in Svizzera mandiamo "un messaggio alla magistratura cantonale", "responsabile di una inchiesta" su Crans Montana "che fa acqua da tutte le parti", ha detto il ministro e vicepremier. La decisione di scarcerare "Moretti è una ferita per tutto il popolo italiano, valuteremo ogni iniziativa giudiziaria e politica", ha continuato. Sul piano giuridico "la proposta è di togliere l'inchiesta al Cantone (Vallese, ndr) e affidarla in maniera straordinaria a un altro Cantone. Mi pare che finora la magistratura cantonale non stia facendo chiarezza, il nostro appello alle autorità politiche è di fare pressione affinché il processo vada avanti", ha detto Tajani che sottolinea: "È inaccettabile che per duecentomila franchi si sia venduta la giustizia".