Crans-Montana, Moretti sborsa 200mila franchi di cauzione ed è libero

Tornerà libero Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana devastato a Capodanno da un incendio in cui hanno perso la vita 40 persone. A quanto riferito da France Info, la cauzione da 200 mila franchi stabilita dal tribunale di Sion è stata pagata. Due settimane dopo la sua carcerazione preventiva, Moretti dovrebbe lasciare la prigione stasera. Una decisione destinata a far discutere con l'inchiesta in corso sull'incendio della notte di Capodanno che ha causato la morte di 40 ragazzi e gravi ferite per oltre cento giovani che avranno la vita segnata da questo dramma.

Il Tribunale per le misure coercitive (Tmc) ha disposto la revoca della custodia cautelare di Moretti, anche se resterà in libertà vigilata. La cauzione era stata fissata in 200.000 franchi, ricorda il tribunale in una nota riportata dalla stampa svizzera, "cifra definita dalla Procura della Repubblica e che il tribunale ha considerato adeguata e deterrente". L'importo è stato versato oggi sul conto della Procura della Repubblica. Moretti sarà comunque sottoposto a libertà vigilata "per contrastare il rischio di fuga", ha spiegato il tribunale. "Si tratta delle misure classiche consistenti nel divieto di lasciare il territorio svizzero, l'obbligo di depositare in Procura tutti i documenti di identità e di soggiorno, l'obbligo di presentarsi quotidianamente a una stazione di polizia", ha riferito il Tribunale.