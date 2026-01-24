Moretti scarcerato, l'Italia richiama l'ambasciatore: "Offesa alle vittime"

Foto: Ansa

La scarcerazione dietro cauzione del titolare del locale Le Constellation di Crans-Montana teatro della "strage dei ragazzi" a Capodanno è "una grave offesa e una ulteriore ferita" alle famiglie delle vittime e a chi è sopravvissuto alla tragedia. Per questo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani "hanno dato istruzione all'ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del governo e dell'Italia", si legge in una nota di Palazzo Chigi, "di fronte alla decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico".

Crans-Montana, Moretti sborsa 200mila franchi di cauzione ed è libero

La decisione delle autorità svizzere "rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale - si legge nella nota della Presidenza del Consiglio - L'Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno quindi disposto il richiamo a Roma dell'ambasciatore Cornado per definire le ulteriori azioni da intraprendere".

Svizzera, Meloni: "Indignata per scarcerazione Moretti, il governo italiano chiederà conto alle autorità svizzere"

Ieri la premier Meloni non aveva nascosto la profonda indignazione: "Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il Governo italiano chiederà conto alle Autorità Svizzere di quanto accaduto". Oggi la mossa del governo italiano.