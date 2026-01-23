Leggi il settimanale
Svizzera, Meloni: "Indignata per scarcerazione Moretti, il governo italiano chiederà conto alle autorità svizzere"

Foto: Ansa

"Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il Governo italiano chiederà conto alle Autorità Svizzere di quanto accaduto". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

