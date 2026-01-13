MeteoGiuliacci: allerta sull'Italia: "In balia di cicloni in serie"

Foto: LaPresse

13 gennaio 2026 a

a

a

È in arrivo un fronte perturbato che porterà piogge e neve su diverse regioni italiane. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it peggioramento inizierà già da venerdì con un ciclone atlantico diretto verso il Mediterraneo. Sabato 17 gennaio sono previste precipitazioni al Nord e sulle regioni ioniche, con neve sulle Alpi oltre i 1200–1300 metri, utile a colmare la carenza nivometrica. L’afflusso di aria mite dal Sud manterrà però temperature sopra la media, con massime fino a 15–16°C.

Quando finisce il freddo? Le previsioni di Giuliacci: "Stabile ma..."

Il maltempo proseguirà domenica 18 gennaio su Nord e Toscana, con piogge diffuse e neve su Alpi e Prealpi dai 1300 metri, oltre a rovesci sui settori ionici. Da lunedì 19 gennaio un nuovo ciclone, alimentato da correnti atlantiche e aria nordafricana, potrebbe insistere a lungo sul Paese, causando piogge anche intense e nevicate abbondanti sui rilievi, soprattutto sulle Isole Maggiori e lungo il versante tirrenico.