Meteo, quando finisce il freddo? Le previsioni di Giuliacci: "Stabile ma..."
Quando finisce il freddo? Tornerà il maltempo sull'Italia? Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, lunedì 12 gennaio la Penisola vivrà un temporaneo ritorno dell’alta pressione, che garantirà condizioni di tempo in gran parte stabile. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il Paese, con qualche debole pioggia limitata al Levante Ligure.
Giuliacci: "Due colate polari". Quando finisce il freddo, tutte le date
Cambio di scenario? Non proprio. Tra gli elementi più rilevanti della giornata, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, spicca infatti il freddo, che sarà protagonista da nord a sud. Al Centro-Nord sono previste gelate diffuse, soprattutto durante le ore notturne e al primo mattino. Anche il Sud non sarà risparmiato dalle basse temperature: pur in assenza di gelate, soffieranno venti di tramontana, che renderanno le temperature più rigide e accentueranno la sensazione di freddo. In sintesi, una giornata stabile ma invernale, con freddo intenso e venti settentrionali su tutta l’Italia.