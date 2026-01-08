Meteo, Giuliacci: "Due colate polari". Quando finisce il freddo, tutte le date

Pina Sereni 08 gennaio 2026 a

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per i prossimi dieci giorni: cosa ci attende per il proseguo di gennaio? Quando finirà il freddo che caratterizza il tempo in molte zone d'Italia? L'esperto spiega che l’inverno è tutt’altro che intenzionato a cedere il passo. Il nucleo di aria polare arrivato nei giorni dell’Epifania, spiega in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , è ormai in fase di allontanamento, ma non illudiamoci: l’atmosfera resta molto dinamica e sono già pronte nuove discese di aria fredda di origine polare.

La prima è attesa tra venerdì 9 e domenica 11 gennaio, fa sapere il colonnello Giuliacci volto noto del meteo in tv e sul web, mentre una seconda irruzione, al momento probabile, potrebbe interessare l’Italia intorno al 17 gennaio. Insomma, il freddo continuerà a farsi sentire, alternandosi a brevi fasi più miti. Tra il 12 e il 16 gennaio è previsto per esempio un rialzo termico,

Pioggia - Per quanto riguarda le precipitazioni, venerdì 9 vedrà il ritorno delle piogge sulle regioni tirreniche, a causa dell’avanguardia di un ciclone carico di aria polare. Sabato 10 le piogge si concentreranno prevalentemente al Sud, mentre una nuova fase perturbata è attesa per martedì 13. Nei giorni successivi, tra il 14 e il 16 gennaio, il tempo dovrebbe invece mantenersi più stabile, senza precipitazioni di rilievo.

Neve - Già nella prossima notte e nelle prime ore di domani sono previste nevicate sul Gargano, sulla bassa Calabria e sul nord-est della Sicilia. Venerdì sera la neve tornerà a interessare il versante tirrenico dell’Appennino centro-settentrionale, mentre sabato 10 potrà spingersi fino a quote molto basse su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna. Domenica 11 resteranno solo nevicate residue su Calabria e nord-est della Sicilia.

Le temperature saranno protagoniste di forti sbalzi, spiega Giuliacci. Venerdì 9 si registrerà un deciso rialzo termico al Centro-Sud, con aumenti anche di 8-10 gradi, ma si tratterà di una parentesi breve. Tra sabato e domenica, infatti, arriverà un nuovo crollo delle temperature: al Centro i valori scenderanno di 7-8 gradi, mentre al Sud e sulle isole maggiori il calo sarà compreso tra 4 e 6 gradi. A partire dal 12 gennaio e fino al 16 è previsto un nuovo rialzo termico, ma le gelate continueranno a interessare il Centro-Nord quasi ogni giorno.

In conclusione, ci attendono giorni tipicamente invernali, caratterizzati da repentini cambiamenti, ritorni del freddo e frequenti contrasti termici. Un inverno vero, insomma, che continuerà a tenere alta l’attenzione.