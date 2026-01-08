Meteo, svelato il successore di Paolo Sottocorona a La7: "Siete in buone mani"

Pina Sereni 08 gennaio 2026 a

Un'eredità impossibile, perché Paolo Sottocorona per tanti telespettatori di La7 e appassionati di meteorologia era più di un esperto del tempo che farà, per capacità, garbo e umanità. Ma Paolo Corazzon, il professionista scelto dalla rete per le previsioni del tempo dopo la morte di Sottocorona l'8 ottobre 2025, saprà svolgere il ruolo con competenza ed efficacia. L'annuncio è arrivato questa mattina nella prima edizione del Tg La7, a tre mesi esatti dalla scomparsa di Sottocorona, per tanti anni alla guida del meteo dell'emittente.

"Che piacere e che emozione", ha detto in collegamento Corazzon, volto noto del meteo in tv, che ha speso parole di stima per il predecessore e per il suoi "maestri". "È trent'anni che faccio questo lavoro, sono cresciuto con il colonnello Bernacca, il generale Barone e poi con il colonnello Giuliacci che mi ha insegnato questo mestiere prendendomi per mano, e Paolo Sottocorona che resta e resterà sempre uno dei grandi nomi della meteorologia italiana e della comunicazione della meteorologia". Le previsioni meteo di Paolo Corazzon per La7 inizieranno lunedì 12 gennaio. Alla base il lavoro dell'istituto 3Bmeteo. "Siete in buone mani", spiega l'esperto.