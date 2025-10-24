Quarto Grado, la genetista di Sempio: "Il Dna sotto le unghie? Può essere suo"

Foto: X Quarto Grado

Luigi Frasca 24 ottobre 2025 a

a

a

Nel giorno in cui Andrea Sempio è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di Milano per "un'ispezione corporale", in cui sono state prese le misurazioni antropometriche di tutte le parti del corpo in virtù di una attività fortemente voluta dalla consulente della Procura di Pavia, la professoressa Cristina Cattaneo, nella puntata di Quarto Grado, su Rete 4, si parla anche del "super testimone" che avrebbe smentito la paternità del famoso scontrino del parcheggio.

Garlasco, altro colpo di scena: "Sempio convocato per nuovi esami"

Ma anche delle evidenze scientifiche a partire dalla leva da cui è scaturita la nuova inchiesta della procura di Pavia, ossia del materiale genetico trovato sulle dita di Chiara Poggi e che secondo la difesa di Alberto Stasi sarebbe del nuovo indagato. Ospite del programma condotto da Gianluigi Nuzzi c'è Marina Baldi, genetista e consulente di Andrea Sempio che non esclude che il materiale genetico sia proprio del suo assistito. "Quel Dna sotto le unghie potrebbe anche appartenere al ceppo familiare dei Sempio, tenendo presente che si tratta di un cromosoma Y, quindi assolutamente non identificativo, del soggetto ma del ramo", afferma l'esperta.

Le contraddizioni dei Sempio sui soldi: il confronto tra Giletti e Nuzzi

E ancora: "Siamo in un paese piccolo, quindi magari ci sono anche altri nuclei familiari che possono avere una Y simile. E poi anche il quantitativo di questo Dna non è particolarmente elevato da giustificare una difesa e quindi mi dà più l'idea della contaminazione", spiega l'esperta.