Garlasco, le contraddizioni dei Sempio sui soldi: il confronto tra Giletti e Nuzzi

"Di fronte ad una cosa uno si può anche indispettire. Sto parlando del fatto che il padre di Andrea Sempio ti aveva mandato un messaggio dove diceva che garantiva: Guarda che quei famosi 20- 30 - dati secondo l'accusa - sono euro sono per le marche da bollo. E poi all'interrogatorio dice sono 20 mila - 30 mila. Anche a Chi l'ha visto Andrea, il figlio, ha ribadito che sono 20 e 30 euro", puntualizza Giletti su RTL 102.5 al telefono con Gianluigi Nuzzi. "E tu dirai: ne dici una cosa o un'altra? Perché questa confusione", continua il Giletti.

Non si scioglie il nodo di Sempio e lo scontrino: “È mio”. Ma le celle telefoniche dicono altro

"La famiglia Sempio è sottoposta a un martellamento quotidiano di notizie e illazioni, ha un grande stress. Non sono persone attrezzate per affrontare questo tipo di pressione": Gianluigi Nuzzi risponde così nel corso di Giletti1025 commentando gli ultimi fatti di cronaca relativi al caso Garlasco. "Una pressione mediatica che va avanti dal 2017", continua Nuzzi riferendosi alla famiglia Sempio in collegamento da Massimo Giletti nel programma sulla prima radio d'Italia. "Al nostro pubblico, Massimo tu lo sai bene, dà fastidio essere presi per il naso", continua il conduttore di Quarto Grado e Dentro la notizia. Anche Giletti si sta occupando del caso Garlasco, esploso mediaticamente più che mai negli ultimi mesi. Il delitto di Garlasco sta tornando da diverse settimane in tutti i salotti televisivi.