Garlasco, il Tg1: "Misurazioni antropometriche" per Sempio. Cosa succede

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è all'Istituto di Medicina Legale di Milano per effettuare delle misurazioni antropometriche su richiesta della dottoressa Cattaneo che sta svolgendo nuovi accertamenti nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. E' quanto riferisce il Tg1 che mostra alcune immagini dei rilievi tridimensionali.

"Andrea Sempio ha acconsentito spontaneamente, e senza rifiutarsi, a farsi prendere le misurazioni corporee dimostrando piena collaborazione" con la richiesta della consulente della Procura di Pavia, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, di effettuare misurazioni antropometriche per verificare la dinamica del delitto di Chiara Poggi che vede il 37enne nuovamente indagato per l'omicidio in concorso. Agli approfondimenti eseguiti nell'istituto di Medicina legale di Milano che riguardano statura, peso, misura dei piedi dell'indagato ha preso parte anche il consulente tecnico Armando Palmegiani oltre ai difensori Liborio Cataliotti e Angela Taccia.