Garlasco, bomba di Nuzzi: "Sempio convocato per nuovi esami"

Luigi Frasca 24 ottobre 2025 a

a

a

Nuovo colpo di scena nelle indagini per il delitto di Garlasco. Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale5, rivela che "all'Istituto di Medicina Legale in Via Mangiagalli" a Milano "è in corso questa ispezione corporale voluta dalla consulente della Procura di Pavia, la professoressa Cattaneo, nei confronti di Andrea Sempio". L'indagato per omicidio in concorso nel delitto per cui è in carcere con una sentenza definitiva Alberto Stasi è arrivato poco prima delle 15.

Non si scioglie il nodo di Sempio e lo scontrino: “È mio”. Ma le celle telefoniche dicono altro

Ma cos'è questa "ispezione corporale"? Sempio accompagnato dai legali Angela Taccia, Liborio Cataliotto e anche al consulente tecnico Armando Palmegiani, è sottoposto a "misurazioni antropometriche di tutto il corpo. Quindi le caviglie, i piedi, ovviamente anche gli arti superiori, la statura, il peso - spiega l'inviato della trasmissione - Perché tutto questo? Perché sono elementi che poi dovranno essere messi in collegamento con la rivalutazione che la professoressa Cattaneo sta facendo di tutte le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e poi questi elementi saranno messi in connessione anche con la BPA del RIS di Cagliari che è già stata depositata quindi per riscrivere evidentemente la dinamica di questo omicidio".