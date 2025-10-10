Garlasco, la Gdf aveva chiesto controlli sui conti delle gemelle Cappa: perché non sono stati svolti

Foto: Ansa

Pina Serena 10 ottobre 2025

Nell'inchiesta sull'ex Procuratore di Pavia, Mario Venditti, la guardia di finanza ha chiesto alla Procura di Brescia di svolgere "mirati accertamenti bancari" anche nei confronti del magistrato Fabio Lambertucci, attualmente giudice del dibattimento penale a Pavia, e il gip che il 23 marzo 2017 su richiesta di Venditti, della sostituta Giulia Pezzino e del Procuratore Giorgio Riposo archiviò il primo fascicolo su Andrea Sempio per l'accusa di omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. E' quanto emerge da un'annotazione di polizia giudiziaria, visionata da LaPresse, e depositata agli atti del tribunale del riesame di Brescia dove martedì 14 ottobre è fissata udienza sul ricorso di Venditti contro la perquisizione dello scorso 26 settembre.

Nell'informativa dei militari del Gico di Brescia, datata 30 luglio 2025 e inviata alla pm di Brescia Claudia Moregola, si rende conto di un'ulteriore nota del Gruppo guardia di finanza di Pavia, identificata con il codice numerico 0392423/2025 del 25 giugno 2025, con cui si chiede "l'autorizzazione all'accesso all'Anagrafe dei Rapporti finanziari" per analizzare conti correnti, liquidità e giacenze di una serie di persone sul periodo che va dall'1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017. Oltre al gip Lambertucci, 61 anni originario di Macerata, le analisi bancarie richieste sono sullo stesso Sempio, la madre Daniela Ferrari, il padre Giuseppe Sempio, la nonna Ernestina Mangiarotti, la zia Ivana Sempio, l'altra zia Silvia Maria Sempio, lo zio acquisito Amilcare Adami, l'avvocato Ermanno Cappa, le figlie Paola e Stefania Cappa, il cugino di Chiara Poggi, Cesare Cappa e la zia della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, Rosa Maria Poggi.

Da quanto risulta la Procura di Brescia ha rigettato la richiesta dei militari di disporre decreti di esibizione da notificare a banche e istituti di credito sull'intera famiglia Cappa-Poggi mentre sono stati autorizzati quelli sulla famiglia Sempio, sull'ex aggiunto Mario Venditti e sui carabinieri Andrea Spoto e Silvio Sapone, entrambi nella squadra di polizia giudiziaria di Venditti.