Massimo Lovati lascia tutti di stucco: "Corona? Era un provino per Jerry la Rana"

Foto: Instagram La7
Una versione ai confini dell'incredibile e che tracima nella fiction quella di Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi a Garlasco, che intervistato da Fabrizio Corona si è lasciato andare a frasi inaccettabili su Yara Gambirasio e non solo. Parlando a Ignoto X, il programma di La7, e a Ore 14 sulla Rai, il legale ha spiegato che l'intervista a Falsissimo che gli ha procurato accuse e possibili querele sarebbe il frutto di un raggiro. "È venuto l'altra sera, lunedì molto tardi. Ha portato da bere, ovviamente", racconta Lovati affermando che Corona gli avrebbe proposto "un serial, una fiction" in cui avrebbe dovuto interpretare il personaggio "Jerry La Rana", un avvocato volgare e dedito all'alcol e al malaffare. 

 

In questa sorta di casting favorito dal bere Lovati avrebbe proferito le frasi choc su Yara e i giudizi tranchant su vari personaggi della vicenda di Garlasco. "Mi versava da bere e mi diceva di parlare a ruota libera", racconta Lovati. 

 

La vicenda potrebbe avere ripercussioni dirette nel suo rapporto con Sempio. “Se mi revoca non posso farci niente, ma io non me ne vado“. ha detto a La7, “Io voglio rimanere e portare a termine questa vicenda processuale che ho sposato dal 2017". Tuttavia il suo assistito non ha preso una decisione: "Sempio vuole riflettere ancora su avvocato Lovati", trapela. 

 

