Garlasco: cavalli, auto e ristoranti, il pm “amico” di Venditti indagato per corruzione

Nel «sistema Pavia» anche il braccio destro del procuratore. Dopo il terremoto giudiziario che ha travolto l’ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari in relazione all’archiviazione lampo di Andrea Sempio ma anche per la gestione opaca dei fondi dell’allora Procura di Pavia, ieri è finito nelle maglie dell’inchiesta Clean 2 il pm Pietro Paolo Mazza, che lavorava a stretto contatto con il capo all’epoca delle contestazioni: è indagato per corruzione e peculato. I militari del Gruppo Investigazioni Criminalità organizzata (Gico) della Finanza di Brescia, insieme alla pm Claudia Moregola titolare del fascicolo per corruzione coordinato dal procuratore capo Francesco Prete, ieri hanno effettuato una perquisizione in casa di Mazza, per poi setacciare anche il suo ufficio alla Procura di Milano, dove la toga è in servizio dal 2024, a seguito del trasferimento da Pavia. E la Finanza ha eseguito anche perquisizioni nei confronti di altri magistrati e forze dell’ordine.

Mazza è sotto la lente dell’inchiesta che, grazie al procuratore capo Fabio Napoleone, ha scoperchiato il vaso di Pandora sulle gestione dei fondi della giustizia pavese quando al vertice c’era Venditti. I finanzieri, che già lo scorso 26 settembre hanno perquisito l’abitazione di Venditti e sequestrato computer e telefoni, ieri hanno replicato l’operazione con il pm Mazza, che con il capo si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante Asm, la società di rifiuti al centro della prima inchiesta Clean. Il Gico ha cercato materiale su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso. E ha portato via documenti considerati utili alle indagini. Che si legano a doppio filo con il delitto di Garlasco, visto che l’attenzione si sta concentrando anche sulla Esitel, la società di intercettazioni dei fratelli Cristiano e Raffaele D’Arena, amici di Venditti diventati monopolisti del segmento captazioni della Procura di Pavia.

La stessa ditta che ha effettuato i 15 giorni di intercettazioni a Sempio, l’amico di Marco Poggi indagato oggi per l’omicidio di Chiara Poggi ma archiviato nel 2017 in tempi record proprio da Venditti, che gestiva il fascicolo insieme alla collega Giulia Pezzino, la pm che nemmeno un mese dopo la riapertura della nuova indagine su Sempio ha lasciato la magistratura. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti, dopo che Venditti è stato indagato sempre a Brescia con l’accusa di essersi fatto corrompere per archiviare Sempio, che in quei mesi ha movimentato con i suoi genitori almeno 43mila euro dal conto, con ritiri in contanti al fine di evitare la tracciabilità. Sempre la procura di Brescia ha indagato Venditti per corruzione in uno dei filoni dell'inchiesta Clean 2.