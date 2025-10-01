Flotilla-Hamas, aveva ragione Il Tempo. Spuntano a Gaza i documenti che provano il legame

Giulia Sorrentino 01 ottobre 2025 a

Il Tempo aveva ragione quando denunciava strane vicinanze tra la Global Sumud Flotilla e Hamas. Diversi i personaggi coinvolti. Ecco, allora, che ieri sono emersi due documenti chiave di Hamas da parte di Israele rinvenuti a Gaza. A parlarne è il portavoce dell’Idf: «Mentre Hamas è responsabile di ciò che accade all'interno della Striscia, Hamas all'estero è responsabile delle attività al di fuori della Striscia di Gaza, con particolare enfasi sull'organizzazione PCPA, che è subordinata a Hamas e funge da ramo del movimento». Infatti, in un primo documento c’è una lettera del 2021 firmata dal capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, morto nel 2024 per mano di Israele, che invita direttamente il presidente del PCPA (Conferenza Popolare per i Palestinesi all’Estero) all'unità. In questa lettera, Haniyeh ha pubblicamente dato la sua benedizione alla PCPA, che lo Stato di Israele aveva già designato come organizzazione terroristica quell'anno a causa dei suoi legami con Hamas.

Mentre il secondo documento ufficiale di Hamas include l'elenco degli attivisti della PCPA, alcuni dei quali sono note figure di spicco della Flotilla. Tra i nomi presenti nell'elenco: Zaher Birawi, che secondo Israele è a capo del settore Hamas della PCPA in Gran Bretagna, ma anche Saif Abu Kashek, attivista dell'organizzazione in Spagna, oltre a essere volto della Cyber Neptune, che come Il Tempo aveva scritto è una società con sede in Spagna che sarebbe proprietaria di decine di navi che partecipano alla Flotilla. Secondo un documento del ministero della Diaspora che avevamo visionato in esclusiva, oltre ad Hamas ci sono altri nomi riconducibili al terrorismo palestinese: «Alcuni membri del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla hanno partecipato a incontri con rappresentanti di organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti, tra cui Hamas, la Jihad Islamica Palestinese (PIJ) e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP). Inoltre, hanno fornito finanziamenti a diverse organizzazioni nella Striscia di Gaza». Nella lunga lista di volti sospetti c’è Muhammad Nadir Al-Nuri, attivista umanitario, cittadino malese nato nel 1987 in Scozia, fondatore e CEO di Cinta Gaza Malaysia (CGM) che «ha sostenuto il finanziamento di diverse iniziative a beneficio di entità di Gaza affiliate ad Hamas. Tra le altre attività, ha finanziato la costruzione di un edificio per l’Ufficio per lo Sviluppo Sociale, un’istituzione che opera sotto il controllo di Hamas».

Altro membro del comitato direttivo della Flotilla è Wael Nawar, che in passato ha ricoperto il ruolo di coordinatore e portavoce del Soumoud Convoy, e che ha incontrato rappresentanti di Hamas, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e della Jihad Islamica Palestinese. Ma, dopo quello che Il Tempo ha scritto, con prove fotografiche a corredo, c’era chi ancora a sinistra fingeva di non vedere l’opaco fil rouge che c’è. Ed è proprio per questo che il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone ha deciso di presentare un’interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, al Ministro degli esteri, al Ministro dell'Interno e al Ministro della Difesa: «Come emerso da Il Tempo il 30 settembre 2025, documenti ufficiali di Hamas, rinvenuti nella Striscia di Gaza e resi noti per la prima volta dalle forze di difesa (Idf), dimostrerebbero il coinvolgimento diretto del gruppo nel finanziamento della Flotilla "Sumud" diretta in queste ore a Gaza per portare aiuti umanitari e a bordo della quale ci sono anche alcuni attivisti e parlamentari italiani», aggiungendo che «uno dei documenti rinvenuti è una lettera del 2021 firmata dall'allora capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che invita apertamente il capo della Pcpa a rafforzare l'unità e ne approva pubblicamente le attività». Per questo chiede «quali iniziative intendano adottare i Ministeri competenti al fine di chiarire i collegamenti della Flotilla con Hamas». Chissà, se almeno davanti a questo, le opposizioni decideranno di guardare in faccia la realtà. Anche se la portavoce della Flotilla ha già detto che si tratta solo di pura propaganda.