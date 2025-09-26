MeteoGiuliacci, quando arriva il calo termico: "Quanto scendono le temperature"
Dopo il caldo anomalo di metà settembre, il mese si chiude con temperature autunnali, spesso sotto la media al Nord. Come spiegato sul sito meteogiuliacci.it, il weekend porterà valori nella norma e piogge sparse, mentre l’inizio della prossima settimana offrirà una breve tregua dal maltempo.
Ma tra il 1° e il 3 ottobre è atteso un brusco calo termico: correnti fredde dai Balcani potrebbero far scendere le temperature fino a 7-8 gradi sotto la media, specie al Nord e sull’Adriatico, con un clima più tipico di fine novembre che di inizio ottobre.