MeteoGiuliacci, quando arriva il calo termico: "Quanto scendono le temperature"

26 settembre 2025 a

a

a

Dopo il caldo anomalo di metà settembre, il mese si chiude con temperature autunnali, spesso sotto la media al Nord. Come spiegato sul sito meteogiuliacci.it , il weekend porterà valori nella norma e piogge sparse, mentre l’inizio della prossima settimana offrirà una breve tregua dal maltempo.

L'annuncio di Giuliacci: "Autunno in arrivo con piogge e temporali". La previsione del tempo

Ma tra il 1° e il 3 ottobre è atteso un brusco calo termico: correnti fredde dai Balcani potrebbero far scendere le temperature fino a 7-8 gradi sotto la media, specie al Nord e sull’Adriatico, con un clima più tipico di fine novembre che di inizio ottobre.