Meteo, Sottocorona avverte: "Il maltempo si spezza in due". Le zone salve

Pina Sereni 24 settembre 2025 a

a

a

"Il maltempo sembra spezzarsi in due". È la sintesti di Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo per La7, mercoledì 24 settembre. Una parte interessa ancora il nord, soprattutto la parte di nord-est e parte del centro. "Poi c'è una specie di intervallo, sul medio terreno, e poi a sud ancora nuvole e temporali", spiega l'esperto.

Ebbene, anche oggi è possibile qualche pioggia al centro ma non intense. "Forti invece quelle sulle zone di nord-est, forti ma isolate sulle zone di nord-ovest", Insomma, in alcune zone c'è miglioramento. Il maltempo c'è al sud in Campania, parte della Puglia, parte della Basilicata, qualcosa in Sicilia. Insomma, il maltempo al sud si fa vedere. Giovedì 25 settembre "c'è un'attenuazione dei fenomeni al sud, su gran parte del centro con qualche pioggia in Toscana. Anche al nord qualche fenomeno, specie sulle zone di nord-ovest c'è, ma diventano molto isolati. Quindi complessivamente è un'attenuazione delle condizioni di maltempo", spiega Sottocorona.

Quando dura il maltempo? Sottocorona: "Non c'è solo questa perturbazione..."

Venerdì 26 settembre si rivede la pioggia: "Si ricomincia sulle zone di nord-ovest con dei fenomeni intensi, meno su quelle di nord-est. Ancora, in pausa, invece, le zone del centro e del sud peninsulare". Sul fronte delle temperature nelle prossime 24 ore è attesa una diminuzione importante delle minime, anche di 3-4 gradi in meno rispetto ai valori odierni.