Meteo, Sottocorona rivela le zone colpite: "Dove continuerà"

Rosa Scognamiglio 25 settembre 2025

Migliorano le condizioni meteo sull’Italia dopo l’ondata di maltempo che, nei giorni scorsi, si è abbattuta sulle regioni settentrionali, comportando un brusco calo delle temperature. “Abbiamo nuvole meno intense, non ci sono particolari segnalazioni riguardo a fenomeni temporaleschi. Le grandi perturbazioni sono lontane”, ha spiegato durante il Tg mattutino di La7 il meteorologo Paolo Sottocorona.

Il meteo previsto per giovedì 25

Riguardo alla giornata di giovedì 25, sono previste piogge deboli e localizzate al Sud e al Centro, ma ci saranno anche ampie schiarite. “Qualche pioggia più intensa interesserà metà Toscana. - ha chiarito Sottocorona - Ci sarà qualche fenomeno isolato in Liguria, ma non si tratta del maltempo esteso a cui abbiamo assistito di recente”. Sul Veneto, invece, potrebbe verificarsi qualche fenomeno più intenso.

Le previsioni per venerdì 26

Le condizioni meteo miglioreranno nella giornata di venerdì 26, ad eccezione di Liguria e Toscana. Al Centro ci saranno ampie schiarite “mentre al Sud peninsulare ci saranno precipitazioni intense, che interesseranno soprattutto la Sardegna e parte della Sicilia”, ha precisato il meteorologo.

Cosa accadrà sabato 27

Nella giornata di sabato 27, sono previste ampie schiarite al Nord. Qualche fenomeno di pioggia intensa è atteso sull’arcipelago toscano e nella parte meridionale della Sardegna. I canali tra le isole maggiori, invece, saranno interessati da precipitazioni abbondanti.

Le temperature

Per quanto riguarda le temperature, continueranno ad essere piuttosto basse al Nord e lievemente più alte al Sud. La tendenza delle temperature massime sarà in lieve ripresa rispetto ai giorni precedenti, ma senza picchi significativi o anomalie rispetto alla media stagionale.