Meteo, l'annuncio di Giuliacci: "Autunno in arrivo con piogge e temporali". La previsione

Che tempo farà nei prossimi 10-15 giorni? A dare una risposta al quesito sul meteo è Mario Giuliacci, apparso in un video sul proprio canale YouTube : “Ci aspetta un tempo decisamente autunnale, con due fasi. Una prima fase tra venerdì 26 settembre e martedì 30 settembre. Nella giornata di venerdì vi sarà una perturbazione che raggiungerà con rovesci e temporali il nord Italia, un’altra perturbazione invece raggiungerà la Sicilia ed arriva dal nord Africa. Sabato 27 settembre l'azione congiunta delle due perturbazioni porterà rovesci e temporali al nord-est, Lombardia, Medio Adriatico e al sud. Domenica 28 settembre ancora rovesci e temporali sulle regioni del Medio Adriatico e al sud, poi tra lunedì 29 settembre e giovedì 2 ottobre un ciclone in prossimità delle Isole maggiori porterà quindi una nuova perturbazione, che porterà rovesci e temporali su tutta l'Italia, ma in prevalenza sulle regioni del Medio Adriatico e al sud. In questa fase non ci saranno temperature oltre 30 gradi, temperature oltre 25 gradi solo al sud, tranne la Campania”.

L’esperto meteo prosegue la sua analisi: “Una seconda fase ci sarà tra l'1 e il 7 di ottobre quando un ciclone in arrivo dalla Francia il 2 di ottobre si porterà in prossimità della Sardegna, dove stazionerà a lungo fino al 7-8 di ottobre richiamando venti più freschi e piovosi dai Balcani. Le piogge saranno più abbondanti al sud piuttosto che sul nord Italia, più abbondanti in termini di scostamento dalla media climatica prevista per questo periodo dell'anno. In questa fase – chiosa Giuliacci - le temperature saranno circa due gradi al di sotto della media sulle regioni centro settentrionali e al di sotto della media di un grado su quelle meridionali e sulle Isole maggiori”.