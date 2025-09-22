Calenzano, applausi al deltaplano della vergogna: ovazione dei ProPal al massacro di Hamas

Foto: Twitter

Christian Campigli 22 settembre 2025

Che all'interno dei movimenti ProPal vi siano tanti, troppi amici di Hamas non sorprende più nessuno. Che dietro gli slogan “due Stati, due Popoli”, vi sia, in realtà, il sogno (neppure troppo nascosto) della distruzione di Israele, nemmeno. Ma che, durante una manifestazione “per la pace” venisse inscenata una sorta di macabra replica dell'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, è davvero troppo. Oggi si sono superati i limiti di decenza a Calenzano, popolo paese a metà strada tra Firenze e Prato. Durante la manifestazione per la conclusione del conflitto di Gaza, un deltaplano ha sorvolato l'area, accolto tra gli applausi e le ovazioni. Vale la pena di ricordare che Hams usò proprio quel mezzo per raggiungere il confine con Israele e portare a termine il massacro di oltre 1200 persone.

"Quanto accaduto a Calenzano lascia sgomenti – ha sottolineato Emanuele Cocollini, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Firenze -. Innalzare in volo un deltaplano in una manifestazione filo-palestinese, tra applausi e cori che invocano Palestina libera dal fiume al mare, non è un gesto folkloristico, ma un richiamo diretto agli attentati terroristici con cui Hamas il 7 ottobre ha massacrato e rapito centinaia di creature innocenti, scendendo anche dal cielo con i deltaplani. Un simile atto non solo offende la memoria delle vittime, ma trasmette un messaggio di esaltazione della violenza. È dovere di tutti – istituzioni, società civile e forze politiche – prendere le distanze con chiarezza da chi trasforma il terrorismo in spettacolo. Non ci può essere ambiguità – ha concluso Cocollini: richiamare simboli di morte significa giustificare l’orrore. Firenze e la Toscana meritano ben altri messaggi, fondati sul rispetto e sulla convivenza, non sulla glorificazione del terrorismo”. E la sinistra italiana? Ovviamente tace. Meglio non indispettire centri sociali e anarchici: presto, il prossimo 12 e 13 ottobre, in Toscana ci saranno le elezioni regionali. E parafrasando un detto latino, suffragium non olet.