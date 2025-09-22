Francia, Macron riconosce la Palestina, Le Pen lo inchioda: “Legittima l'Hamastan”

Foto: Lapresse

22 settembre 2025

“Emmanuel Macron riconosce oggi ‘l’Hamastan', non la Palestina. È un errore estremamente grave, soprattutto rispetto a quelle nazioni che lottano contro il terrorismo islamico". Lo scrive su X l'esponente del Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, pubblicando in allegato al post il video dell’intervista rilasciata all’emittente francese BFMTV. Intervistato dal Cbs, la rete televisiva statunitense, il capo dell’Eliseo ha dichiarato che “riconoscere la Palestina è l’unica soluzione politica”.

Cosa ha detto Macron

Nel corso dell’intervista, registrata giovedì, Emmanuel Macron ha confermato quanto aveva preannunciato lo scorso 24 luglio, ovvero che la Francia riconoscerà formalmente lo Stato di Palestina in occasione della 80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, al via oggi a New York. Il presidente francese ha spiegato che si tratta “dell’inizio di un processo politico”, da cui si attende un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi (i 47 israeliani trattenuti dai miliziani di Hamas nel tunnel di Gaza), nonché il ripristino di tutti gli aiuti umanitari. Ha poi precisato che il riconoscimento dello Stato di Palestina non ha nulla a che fare con l’antisemitismo, replicando così alle dichiarazioni dell'ambasciatore statunitense in Francia, Charles Kushner, il quale lo aveva accusato pubblicamente di “non fare abbastanza” per contrastare l’antisemitismo in Francia.

Chi riconoscerà lo Stato di Palestina

Oltre alla Francia, gli altri Paesi che riconosceranno ufficialmente la Palestina al Palazzo di vetro, quartier generale delle Nazioni Unite, sono: Andorra, Australia, Belgio, Canada, Lussemburgo, Portogallo, Malta, Regno Unito e San Marino. Più cauta l’Italia, che alla 80esima Assemblea delle Nazioni Unite sarà rappresentata dal ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il quale accompagnerà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In più occasioni, il vicepremier ha ribadito “il sostegno dell’Italia al processo di riconoscimento del futuro Stato di Palestina, ma una volta nato con la riunificazione di Gaza alla Cisgiordania”.