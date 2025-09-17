Meteo, Sottocorona rivela dove arriva la pioggia: "Una discreta quantità"

Pina Sereni 17 settembre 2025 a

Il tempo nei prossimi giorni sarà stabile e sereno. Secondo le previsioni di Paolo Sottocorona durante il TgLa7, la situazione potrebbe portare qualche pioggia soltanto in Emilia Romagna e Marche.

Meteo, sorpresa di settembre. Sottocorona: "Molto sopra la norma"

"C'è ancora una discreta quantità di nuvole in Italia sia a nord sia soprattutto al sud - ha detto Sottocorona - Ma queste nuvole non sono molto attive e di precipitazioni ne danno ben poche. Qualcuna però ancora oggi si può trovare. Solo in Emilia Romagna e parte delle Marche e Appennino meridionale ma le quantità sono veramente minime. Fino a venerdì il tempo sarà stabile e sereno. Le temperature dovrebbero un po' ridimensionarsi".