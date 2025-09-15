Meteo, la mappa che spiazza tutti. Sottocorona: "Niente da commentare"

Foto: La7

"Non ci sono nuvole da commentare", osserva Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di lunedì 15 settembre e dei giorni seguenti su La7. In tutta la regione intorno all'Italia domina l'alta pressione con un tempo "complessivamente stabile e temperature relativamente elevate", spiega l'esperto. Per la giornata di oggi è attesa solo qualche debolissima pioggia su Liguria, Alto Piemonte, Alta Lombardia, Nord-Est.

Martedì 16 settembre si intensifica l'attività nel Nord-Est "dove le piogge sono da moderate a localmente forti". Precipitazioni che scompaiono mercoledì 17 settembre ma "si presentano sull'Appennino settentrionale, Emilia Romagna, Marche e poi in maniera molto isolata, anche spesso sulle zone dell'Appennino meridionale".

Sul fronte delle temperature i "valori continuano a essere relativamente alti, soprattutto al sud, dove in qualche caso per le minime si resta sul livello dei 20°C e anche qualcosa in più, che per metà settembre è abbondante", osserva Sottocorona. Sulla tendenza per le prossime 24 ore si segnala un leggero aumento al Nord.