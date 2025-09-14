Meteo, Sottocorona avverte: "Qualche pioggia c'è". Occhio alle temperature

Foto: La7

Il quadro, nel complesso, sembra suggerire giornate di equilibrio meteorologico. Le perturbazioni intorno all'Italia ci sono e si vede sulla carta che "la zona di nord-est, cioè parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, verrà interessata da qualche precipitazione moderata", ma non ci sono tracce di un peggioramento netto all'orizzonte. Parola di Paolo Sottocorona, che diffonde le previsioni meteo dallo studio di Omnibus, il programma di La7. "Deboli" sono le piogge fra Liguria di Levante, parte della Toscana, le Marche e l'Appennino centro-meridionale", spiega. Poi, verso sud, si trovano piogge "sempre più deboli fino quasi a sparire". Al centro e al sud, "forse c'è qualche nuvola" o il cielo è completamente sereno. Martedì 16 settembre, invece, "torna qualche pioggia, ma veramente debole", anticipa. Nel mirino ci finiscono, in prima battuta, "le zone alpine centrali" e poi il Veneto, dove il cielo sarà particolarmente nuvoloso. Quanto alle temperature massime, al sud "si ritorna in qualche caso a toccare i 30 gradi, anche 32". Discorso diverso per il centro e il nord, dove i valori sono nella norma per il periodo dell'anno che stiamo vivendo.