Meteo, sorpresa di settembre. Sottocorona: "Molto sopra la norma"

Foto: La7

Pina Sereni 16 settembre 2025 a

a

a

Maltempo forte ma isolato, per il resto c'è ancora aria d'estate. Le previsioni meteo di martedì 16 settembre e dei giorni a venire di Paolo Sottocorona per la La7 partono con i residui di una perturbazione che insistono sul nord e che introducono una certa instabilità dell'aria. Qualche nuvola al centro e al sud e sulle zone di nord-ovest, ma di scarsa intensità. Le precipitazioni insistono invece sul nord-est: su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ci sono delle "piogge moderate" e localmente "maltempo" vero e proprio.

Mercoledì 17 settembre la situazione migliora e questo maltempo "sparisce", spiega il meteorologo a Omnibus, resta solo qualche "macchia" su Emilia Romagna e parte delle Marche con fenomeni intensi sulla zona costiera. Giovedì 18 settembre "non troviamo più nulla, se non qualche ipotetica debolissima pioggia sulle zone interne della Sicilia".

Prima il caldo poi… Giuliacci e l'effetto delle correnti atlantiche fino a fine settembre

Sul fronte delle temperature le massime previste per la giornata di oggi vedono al centro e soprattutto al sud "zone con valori elevati, a metà settembre superare i 30° come in qualche caso in Puglia, Basilicata e Sicilia" è qualcosa "ben al di sopra della norma", osserva Sottocorona. "Un po' più normali" i valori al nord e al centro. La tendenza nelle prossime ore è di un calo di 2-4 gradi al nord e al centro, inferiori al sud.