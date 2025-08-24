MeteoGiuliacci: "Italia spaccata in due". Quando arriva la perturbazione

24 agosto 2025 a

All’inizio della settimana (25-26 agosto) il tempo sarà in prevalenza stabile, con sole alternato a nuvole e pochi temporali sulle zone appenniniche. Temperature nella norma al Sud e leggermente sotto la media al Nord. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it da mercoledì 27, invece, arriverà un forte peggioramento al Centro-Nord: un’intensa perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e temporali localmente violenti, con rischio nubifragi soprattutto in Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana. Al Nord tornerà anche un clima insolitamente fresco, mentre il Centro manterrà valori estivi nonostante il maltempo.

Ecco quando finisce il caldo. Giuliacci: la perturbazione "che farà parlare di sé"

Al Sud e sulle Isole, al contrario, si riaffaccerà il caldo africano con picchi di 35-36 °C in Sicilia e Sardegna, ma solo fino a venerdì 29, quando correnti atlantiche attenueranno il caldo e porteranno instabilità. Il weekend resterà incerto: sabato 30 probabili rovesci e temporali diffusi, mentre domenica 31 dovrebbe prevalere il sole con temperature tipiche di fine estate.