Meteo, ecco quando finisce il caldo. Giuliacci: "La perturbazione che farà parlare di sé"

L'ondata africana continua ma quanto durerà il caldo intenso in questa estate ricca di sorprese? Il colonnello Mario Giuliacci presenta le sue previsioni meteo di venerdì 15 agosto e per i giorni seguenti. Insomma, sarà un Ferragosto dalle temperature roventi e superiori a 34 gradi su tutto il nord d'Italia tranne su Friuli-Venezia Giulia e Liguria, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Ebbene. Al centro temperature superiori ai 34 gradi su Toscana, Umbria e Lazio, mentre al sud non ci saranno valori superiori a questa soglia a eccezione delle isole maggiori.

Sabato 16 agosto in copione non cambia: caldo acuto al centro-nord e quanche grado in meno al sud. Domenica 17 agosto la situazione inizia a cambiare. "Al nord il caldo è sparito, l'ondata di caldo è finita, non ci saranno temperature superiori ai 34°C" spiega Giuliacci, così come al centro "mentre al sud compare qualche 34°C su Foggiano e Materano". E ancora tra lunedì 18 e mercoledì 20 agosto "non ci sarà caldo, l'ondata di caldo sarà sparita da tutta l'Italia" mentre tra il 21 e il 25 del mese il caldo intenso potrebbe rimontare su Puglia, Lucania, Calabria ionica e isole maggiori, spiega Giuliacci.

A spezzare il caldo saranno i temporali a partire da domenica 17 e lunedì 18, con precipitazioni possibili "quasi ovunque". Una situazione in crescendo che vedrà un'intensificazione ulteriore tra il 20 e il 22 agosto quando "una forte perturbazione porterà rovesci e temporali diffusi su tutto il centro-nord anche di forte intensità", spiega Giuliacci che avverte: "Probabilmente questa perturbazione farà parlare di sé".