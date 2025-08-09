Meteo Mario Giuliacci: "Apice e fine dell'ondata di caldo", i giorni da segnare

09 agosto 2025 a

Il mese di agosto entra nel vivo e il termometro schizza all'insù in tutto il Paese. Ma quando ci sarà il picco del caldo e quanto durerà l'ondata? A fornire le risposte alle domande che si fanno tanti compulsando le previsioni meteo di agosto è il canale TikTok del colonnello Mario Giuliacci . Ebbene, secondo quanto riportato "l'apice del caldo sarà tra il 10 e il 13 agosto", insomma subito prima di Ferragosto, ricorrenza che tradizionale rappresenta una sorta di spartiacque nell’estate.

Caldo africano pronto a colpire: attesa "l'ondata più intensa dell'anno"

Sul fronte delle temperature, ci quali valori parliamo? Inizialmente si era parlato di 35 gradi ma probabilmente "Saranno di più", viene spiegato nel video del canale che ospita le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Quanto durerà la fase acuta? "Fino a ferragosto su Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria Ionica e interno delle isole", spiega Elisa, riconoscibile volto dell'account che fa sapere come in questo frangente "potremo arrivare a 38-39 gradi il 17 e il 18 agosto" nelle zone di Foggia e Siracusa. Quando finirà il caldo intenso? "Dopo Ferragosto, ma si sentirà l'effetto dopo il 17 -18 agosto".