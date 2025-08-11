Meteo, sorpresa di Ferragosto. Giuliacci: "Quando finisce il caldo", cambia la data

Sullo stesso argomento: Che tempo farà a Ferragosto? La previsione tra temporali e punte di 40 gradi

Qualche novità nelle previsioni meteo e in particolare su quelle che riguardano afa e temperature. Quando ci sarà il picco? E quando finirà il caldo? A rispondere a queste domande è il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo sul web e in tv. Un "aggiornamento necessario" riguarda le zone oggetto dell'ondata di caldo che "vedrà come regioni più roventi la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Sardegna", afferma l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Meno bollente la situazione al Sud, "dove l'ondata di caldo finirà prima", spiega il meteorologo.

Come mai questa differenza? "Sulle regioni centro-settentrionali c'è l'anticiclone nord-africano che sospinge a quote di oltre 4-5 km l'aria calda, che viene poi compressa nelle alte pressioni e quindi si riscalda", spiega l'esperto. E cosa succede al Sud? Nelle regioni meridionali abbiamo invece "un ciclone", in cui "non c'è la compressione" che riscalda ulteriormente l'aria che in questo caso viene dalla Libia. Il picco delle temperature lo avremo tra i giorni prima di Ferragosti e il 16 agosto. Ma quando finirà quest'ondata di caldo? Le temperature scenderanno sotto 34 gradi tra il 18 e il 20 di agosto", spiega Giuliacci. Ma prima al sud e poi al nord.