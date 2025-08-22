MeteoGiuliacci: "Grandinate e nubifragi". Dove arrivano i fenomeni estremi

22 agosto 2025 a

a

a

Dopo un’estate già indebolita, la prossima settimana porterà una nuova fase di instabilità per effetto di una perturbazione diretta verso il Mediterraneo. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 agosto, sono attesi temporali anche violenti tra Liguria, Toscana e Lazio, mentre il centro-sud resterà stabile con caldo intenso.

MeteoGiuliacci: "Durerà poco". Quando arriva l'aria fresca

Da giovedì 28, l’avvicinamento dell’ex uragano Erin richiamerà aria calda e umida, mantenendo temperature elevate al Sud e sulle Isole, mentre il centro-nord subirà un marcato peggioramento. Lo scontro tra masse d’aria opposte favorirà temporali forti, grandinate e nubifragi soprattutto al nord fino al 31 agosto, con possibili criticità idrogeologiche.