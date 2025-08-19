MeteoGiuliacci, stop al caldo intenso: "Quanto calano le temperature"

19 agosto 2025 a

Il caldo sta per attenuarsi. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto il Nord e il Centro vedranno un calo termico, con massime tra 28 e 31°C e minime sotto i 22°C. Al Sud, invece, persisterà la canicola con punte fino a 37-39°C.

Ecco quando finisce il caldo. Giuliacci: la perturbazione "che farà parlare di sé"

Venerdì 22 tornerà la stabilità con un leggero rialzo delle temperature, ma tra sabato 23 e domenica 24 arriveranno nuove correnti fresche da Nord-Est, con un abbassamento più marcato: al Nord le massime non supereranno i 25-26°C, al Centro si fermeranno tra 26 e 29°C. Sabato 23 sono attesi temporali su Alpi, Prealpi e parte del Centro-Sud, con piogge anche sul Triveneto in serata. Domenica 24 prevalenza di sole, ma in serata temporali su Liguria e zone interne del Centro. Al Nord le massime caleranno ulteriormente, attestandosi intorno ai 23-24°C, con valori leggermente più alti su Centro e Sud.